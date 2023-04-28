Депутат бундестага Вайель призвал ПАСЕ расследовать гонения властей Украины на УПЦ

Берлин, , 18:49 — REGNUM Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) необходимо расследовать действия руководства Украины против канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ Харальд Вайель в интервью изданию Deutschland-Kurier.

Верующие у Киево-Печерской лавры © SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий», — сказал он.

Депутат перечислил известные ему случаи разрушения церквей и надругательств над святынями, попытки помешать проведению богослужения, добавил, что эти действия, на его взгляд, несовместимы с намерениями киевского режима вступить в Евросоюз.

«Украинское государство, очевидно, выступает против православной церкви российского патриархата», — заявил Вайель, акцентировав внимание на необходимости проведения расследования «не в России, а на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины в 2023 году усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви. У УПЦ отбирают храмы, передавая их раскольнической «Православной церкви Украины», а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физическое сопротивление.

25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопущение дискриминации и истребления носителей русской культуры на Украине — одна из целей России, Москва сделает всё, чтобы защитить их.