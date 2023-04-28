Москва, , 18:38 — REGNUM На отраслевой стратегической сессии, которая прошла на площадке ДОМ․РФ, обсудили переход застройщиков на технологии информационного моделирования (ТИМ). В стратегической сессии приняли участие представители Минстроя, Главгосэкспертизы, ведущих застройщиков и экспертного сообщества. Они обсудили, насколько отрасль готова к применению ТИМ, а также отметили необходимость подготовки профильных специалистов.

Строительство многоэтажного дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Технологии информационного моделирования представляют собой совокупность всех сведений, документов и материалов об объекте в электронном виде — этапах его проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса.

С 2022 года все объекты госзаказа проектируются с помощью ТИМ, с 2024 года так должны будут проектироваться все проекты жилищного строительства, а с 2025-го — малоэтажный сегмент. Использование технологий помогает не только экономить средства, но и обеспечивает прозрачность строительства и безопасность будущих зданий.

При этом не все застройщики готовы к переходу на ТИМ, заявил замглавы Минстроя России Константин Михайлик. «До конца года завершится внедрение технологии в государственном секторе. Логично, что коммерческий сектор не может и не должен отставать. Поэтому наша задача — к 1 июля следующего понять все подводные камни, научиться с ними бороться», — подчеркнул он. Михайлик добавил, что ТИМ дает возможность создавать такой продукт, который понятен на всех этапах инвестиционно-строительного цикла, включая эксплуатацию. «Это понимание даст нам эффективность стройки», — заключил он.

Для перехода на ТИМ необходимо пойти через несколько этапов — стандартизирование нормативной базы, подготовку профильных кадров и разработку с последующим внедрением цифровых сервисов. Каждый из этих процессов закреплен за определенной организацией: методологией занимается Технический комитет на базе Института развития в жилищной сфере, программное обеспечение разрабатывается специалистами цифрового блока госкомпании, а обучение ТИМ — Цифровой академией ДОМ․РФ.

По итогу прохождения курса ТИМ слушатели получают сертификат и удостоверение о повышении квалификации от МГСУ. «Такого курса достаточно, чтобы начать работать с технологией. Далее речь идёт уже о совершенствовании знаний, следовании темпу развития ТИМ, который постоянно развивается и двигает отрасль вперед. Застройщики это понимают — с начала года количество заявок на обучение ТИМ в Цифровой академии выросло на 40%», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ․РФ Николай Козак.

Участники рынка также отметили, что ТИМ является перспективной точкой роста. «Уровень цифровизации стройотрасли значительно повысился, при этом потенциал для дальнейшего роста — в использовании технологий информационного моделирования. Препятствиями для перехода застройщиков на ТИМ сейчас является дефицит квалифицированных кадров и необходимость разработки собственного ПО», — отметил директор департамента технологической платформы группы «Эталон» Роман Тарасенков. По словам руководителя управления информационного моделирования группы «Самолет» Александра Панькина, технология оптимизирует расходы бизнеса, снижает риски. «Решения для перехода на ТИМ, которые предлагает ДОМ․РФ, своевременны, а главное, их отличает комплексный подход — это и методология, и обучение, и IT-продукт», — подчеркнул он.