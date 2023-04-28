Москва, 28 апреля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. У ВСУ не хватит сил для того, чтобы добиться решительного прорыва российских позиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил военный эксперт Иван Коновалов. Так он прокомментировал рассуждения американского военного эксперта Скотта Риттера о том, что армия Украины потеряла почти 80% от состава, которым располагала, и в настоящее время состоит из плохо обученных мобилизованных. Поэтому, как полагает Риттер, запланированное наступление ВСУ едва ли сможет закончиться успехом.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Риттер не учитывает того факта, что ВСУ на фоне разговоров про их скорое наступление наиболее подготовленные подразделения отводят в ближайший тыл, чтобы использовать в запланированном контрнаступе, — сказал Коновалов. — Да, сил уже не так много, как раньше, но утверждать, что их полностью уничтожили (почти на 80%), это преувеличение. Давайте не забывать, что прошёл целый год военной кампании и украинские части прошли определённую обкатку. То есть на начальном этапе они сильно потеряли в боевом составе. Но и тогда далеко не все подразделения были хорошо подготовлены».

Кроме того, он призвал учитывать фактор наёмников, который тоже значителен.

«Сейчас основные части, которые бросаются в бой, это в основном мясо из бывших тербатов. Но и они подходят к концу. Наступает момент истины: у украинского генштаба и офиса президента сейчас единственный выход — идти в наступление. Поэтому они пытаются свести в единое ядро все более-менее боеспособные части, где есть подготовленные и получившие боевой опыт бойцы, — сказал Коновалов. — Сами украинцы и их западные союзники говорят о том, что группировка ВСУ, которая может быть ударной, — это 60–80 тысяч бойцов. То есть это как раз те, кто более-менее подготовлен. Но вся украинская армия — это 700–800 тысяч. Вот и получается, 10% от общего состава. Всё остальное — это тероборона».

По оценке эксперта, ВСУ действительно испытывают дефицит ресурсов, в то время как западные военные и политики говорят: «мы дали всё, что могли».

«А украинцы отвечают: «нам категорически ничего не хватает». А это свидетельствует о том, что и Запад, и Киев подстилают себе соломки, после того как наступление провалится, — полагает Коновалов. — Конечно, сил для решительного прорыва недостаточно, а с другой стороны, российские силы готовы. Линия обороны укреплена. Так что ВСУ, может быть, и смогут добиться тактического успеха, но стратегического — нет. А потом последует контрудар, который может привести к обрушению украинской линии фронта».

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заметил, что выводы Риттера заслуживают внимания, но полагаться на них не стоит.

«Я больше опираюсь на мнение наших ребят на линии боевого соприкосновения, — сказал Кошкин. — Они говорят, что с той стороны уже пошёл не тот боец-штурмовик, что был прежде. Он не обучен, плохо оснащён, но весьма мотивирован. Я больше верю этим ребятам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер пришёл к выводу, что ВСУ уже не смогут восполнить те потери в живой силе, которые они понесли с начала СВО. Из тех 260 тысяч человек, что были у них в самом начале, к настоящему моменту почти 80% уже либо убиты, либо ранены, либо пленены. В то же время американский эксперт высоко оценил качества Вооруженных сил РФ. По его словам, российские бойцы подготовлены и оснащены всем необходимым. Поэтому, как полагает Риттер, Украина, скорее всего, не сможет добиться победоносного наступления её армии.