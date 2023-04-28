Москва, 28 апреля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Число погибших в результате массированного обстрела центра Донецка со стороны ВСУ возросло до девяти, сообщили в ДНР.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка ВСУ 28 апреля

Ранее 28 апреля украинские Вооружённые силы нанесли удар по городу. Один из снарядов попал в маршрутный автобус. Транспортное средство полностью выгорело. Сообщалось о семи погибших.

Позднее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что пострадали ещё 19 человек.

Местные жители поделились кадрами последствий украинского удара в Сети. На видео заметно, что автобус сгорел, а в соседних домах от разрыва снаряда выбило окна. На кадрах запечатлена работа пожарных. Местные жители, не сдерживая гнева, описывают действия ВСУ. Отмечалось, что среди погибших также был ребёнок 6–7 лет.