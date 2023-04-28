Москва, 28 апреля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Пользователи Twitter одобрили ответ первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского коллеге из США Линде Томас-Гринфилд, которая назвала председательство России в Совбезе ООН воплощением лицемерия и иронии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Российский дипломат обратил внимание на то, что настоящее лицемерие кроется в попытках США навязывать всему миру свои правила, но те дни прошли, и Вашингтону придётся привыкать к новому порядку.

Пользователи соцсети одобрили заявление Полянского. Так, один из них написал, что это очень хорошо подобранные слова. Другой комментатор отметил, что сказано очень смело.

Ещё один пользователь, обращаясь к Томас-Гринфилд, посоветовал ей припомнить Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, страны Южной Америки и сказать такие же слова своему отражению в зеркале. Один из читателей поинтересовался у американского политика, кто организовал переворот на Украине в 2014 году, может быть, это те же люди, которые и спровоцировали «арабскую весну».

«Позор вам, Линда!» — написал другой пользователь.

Как передавало ИА REGNUM, по слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, визит главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк прошёл «блестяще, ни о какой изоляции не может быть и речи». Дипломат отметил, что «американцы очень хотели устроить холодную атмосферу приёма».

Власти США выдали визы членам российской делегации в ООН только после длительных проволочек, а российским журналистам не выдали их вовсе. Лавров заявил, что Вашингтон тем самым продемонстрировал трусость и совершил глупость. Министр пообещал, что этой выходки США Россия «не забудет и не простит».