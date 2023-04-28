Санкт-Петербург, 28 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, назвал День Победы 9 мая священным днём для России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, воевавший в рядах 86-й стрелковой Тартуской дивизии, Михаил Петрович Зорин

На встрече с законодателями российский лидер поздравил их с Днём российского парламентаризма, а также с наступающими майскими праздниками.

«И в первую очередь, конечно, со священным для нас днём, с Днём Великой Победы», — сказал Путин.

Как передавало ИА REGNUM, Красная площадь в Москве будет закрыта для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тем временем ряд региональных властей по соображениям безопасности отменили массовые мероприятия в День Победы. При этом они сообщили, что ветеранов Великой Отечественной войны обязательно поздравят, а на мемориалах проведут церемонии возложения цветов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее допустил, что участие в параде Победы в Москве могут принять военнослужащие из зоны проведения специальной военной операции. Однако эту и другую детали парада обсуждать пока преждевременно, отмечал пресс-секретарь главы государства.