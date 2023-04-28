Глава Минтруда Котяков заявил, что готов обсудить перенос новогодних праздников на майские

Москва, , 18:01 — REGNUM Минтруд РФ готов обсудить перенос новогодних праздников на майские, если такие предложения будут. Об этом 28 апреля заявил глава ведомства Андрей Котяков в ходе встречи с журналистами после заседания президиума Совета законодателей.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим», — сказал он, добавив, что количество рабочих и выходных дней ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект о ежегодных выходных днях с 1 по 9 мая. Как пояснил первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, для этого предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Позднее Даванков попросил губернаторов российских регионов продлить майские праздники в 2023 году. Парламентарий считает, что россиянам нужны «по-настоящему длинные выходные», потому что они ощущают симптомы депрессии.