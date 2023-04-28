Белград, 28 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении его здоровья заявил, что в случае серьёзных проблем об этом будет сообщено официально.

Стрингер/РИА Новости Александр Вучич

«Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром. Не понимаю этих людей», — цитирует его РИА Новости.

Что касается разговоров о состоянии его здоровья, добавил Вучич, «когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из кабинета президента об этом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 апреля сербский новостной портал B92 сообщил, что Вучич якобы был внепланово госпитализирован.

Причины госпитализации главы государства не указывались. Отмечалось, что он находится не в госпитале Военно-медицинской академии (VMA). Позже Вучич заявил, что сообщения об ухудшении состояния его здоровья не соответствуют действительности.