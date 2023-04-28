Москва, , 17:44 — REGNUM Наказы граждан и необходимость укрепления страны должен в первую очередь учитывать российский парламент. Об этом президент Владимир Путин заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей.

Главным для парламента должны быть «наказы людей» и укрепление страны, подчеркнул глава государства.

Он поручил парламенту проработать новые меры по поддержке участников спецоперации и их семей, а также указал, что работу по интеграции новых российских регионов нужно проводить внимательно и системно.

Новые регионы — республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области — это исторические земли России, их жители — родные для российского народа люди. Выбор новых регионов, воссоединившихся со страной, нужно защитить, нужно сделать всё для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия — «страна-цивилизация», она является одним из мировых центров.