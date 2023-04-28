Москва, 28 апреля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Наказы граждан и необходимость укрепления страны должен в первую очередь учитывать российский парламент. Об этом президент Владимир Путин заявил 28 апреля на заседании Совета законодателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Он отметил, что отечественная многопартийная система выросла и окрепла в открытой конкурентной борьбе, а ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость.

«Вместе с тем парламентский статус, само это право — быть представителями миллионов граждан России — нужно, безусловно, подтверждать постоянно, каждый день, упорным, честным трудом. Главное здесь — доверие людей, их мнения, их предложения и их наказы», — подчеркнул Путин.

Безусловными приоритетами должны быть самые острые насущные вопросы, волнующие граждан, развитие национальной экономики, укрепление безопасности страны. Сегодня это именно так и должно быть так всегда, сказал президент.

Он поручил парламенту проработать новые меры по поддержке участников спецоперации и их семей, а также указал, что работу по интеграции новых российских регионов нужно проводить внимательно и системно.

Новые регионы — республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области — это исторические земли России, их жители — родные для российского народа люди. Выбор новых регионов, воссоединившихся со страной, нужно защитить, нужно сделать всё для этого.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия — «страна-цивилизация», она является одним из мировых центров.