Анкара, , 17:51 — REGNUM Турция и Россия достигли договоренности о новой платёжной системе для российских туристов. Об этом 28 апреля сообщила газета Sabah, ссылаясь на источники.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, туристы из России смогут использовать денежные средства на своих счетах с помощью дебетовой карты.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой, в Турции в 2023 году ожидают роста потока туристов из России. Он уточнил, что в 2022 году в Турции побывали 5,2 млн российских туристов.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан обратил внимание на то, что в этом году ожидается приезд более шести миллионов жителей РФ.