Львов, Украина, 28 апреля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Власти украинского села Задворье Львовской области демонтировали последний советский памятник, он был посвящён победе Красной армии в одном из сражений Гражданской войны. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале, видна подготовка к сносу монумента, посвящённого победе Красной армии над белополяками в бою 17 сентября 1920 года. Ранее в этом населённом пункте снесли памятник маршалу Советского Союза Семёну Будённому.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля власти Полтавы решили снести памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину.

Как заявляли в российском МИД, снося советские памятники, киевский режим занимается фальсификацией собственной истории. Многие из демонтированных памятников устанавливали в своё время предки тех, кто сегодня «присвоил себе право уничтожать это наследие» .