Блиновская добровольно перечислила единый налоговый платёж без уточнения суммы

Москва, , 17:34 — REGNUM Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, добровольно перечислила налоговый платёж. Об этом говорится в материалах дела, оглашённых 28 апреля в Пресненском суде Москвы.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Адвокат блогера попросила приобщить к делу платёжное поручение. Суд удовлетворил ходатайство.

«Приобщена копия платёжного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа», — приводит слова судьи РИА Новости.

Она не уточнила размер платежа. По словам адвокатов, перечисленная в бюджет сумма «значительная».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие Блиновская заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. В ходе судебного заседания она полностью признала вину.

Ранее следствие запросило для неё домашний арест. При этом суд может полностью запретить ей пользоваться средствами связи и интернетом.

Блиновскую задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По данным следствия, в 2019–2021 годах она не доплатила в качестве налогов 918 млн руб. и пыталась легализовать 43 млн руб.