Палата представителей США одобрила резолюцию о раскрытии числа американских военных на Украине

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, обязывающую власти раскрыть данные о численности американских военных на Украине.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает РИА Новости, в поддержку данного документа высказались 22 конгрессмена из числа членов комитета по иностранным делам, против проголосовали 20 законодателей.

Теперь резолюция должна получить одобрение при голосовании всего состава палаты представителей США. Если это случится, у американского президента Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина будет две недели на то, чтобы направить в палату представителей запрашиваемые документы о точной численности американских войск на Украине.

В слитых ранее в Сеть документах Пентагона говорилось, что, согласно данным на 23 марта, на территории Украины действовала как минимум одна специальная группа с широким европейским участием. Отмечалось, что из 97 человек в составе этого контингента США/НАТО доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений. Данная группа включает 15 человек из Франции, 17 человек из Латвии и одного человека из Нидерландов. При этом США направили туда 14 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в утечке документов Пентагона подозревается 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США.

По предварительной информации, секретные сведения военного ведомства он начал сливать исключительно ради информирования друзей практически сразу после начала спецоперации. При этом Тейшейра, также известный под дежурным званием «специалист по кибертранспортным системам», не принимал ничью сторону в конфликте. По словам военного, у России и Украины «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».