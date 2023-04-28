Москва, 28 апреля, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Центробанку России известно о единичных случаях выдачи разрешений и отказов частным инвесторам разморозить их активы, однако тенденции к общей разблокировке пока не наблюдается. Об этом 28 апреля сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Нам известны единичные пока случаи как выдачи разрешений, так и отказов. Но мы пока не видим тенденции в разморозке активов», — заявила она.

По её словам, Национальный расчётный депозитарий продолжает работать над тем, чтобы защитить права розничных инвесторов.

В январе директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова заявила, что общий объём российских активов, заблокированных в зарубежной инфраструктуре, составил 5,7 трлн рублей. Она уточнила, что на розничных инвесторов приходится чуть более 20% от данной суммы.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что решения по передаче управления в дочках иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Она отметила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление.