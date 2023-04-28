Берлин, 28 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Пользователей Twitter возмутила критика замглавы МИД Украины Андрея Мельника в адрес русской классической литературы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Пушкин

На своей странице в социальной сети Мельник написал о связи произведений великих русских писателей с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он обвинил любителей читать произведения Достоевского, Пушкина и Толстого в том, что они тем самым «презирают украинский народ».

Один из пользователей отметил, что слова Мельника очень смешные, и поинтересовался у украинского дипломата, чего он хочет этим добиться. На это в комментариях отметили, что, наверное, чтобы на Украине сжигали книги, как в Третьем рейхе.

Другой читатель написал, что ему это сразу напомнило другое государство. Ещё одна читательница поинтересовалась, не приближается ли Украина к уничтожению литературы, отметив, что ей что-то это напоминает.

«Конечно, праворадикальный политический клоун предпочтёт пролистать мемуары Бандеры, чем наслаждаться великой мировой литературой», — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь обратил внимание на то, что на Украине приближаются к расизму и нацизму.

Как передавало ИА REGNUM, на Украине в рамках программы дерусификации в 2022 году библиотеки списали свыше 20 млн книг на русском языке. С полок также были убраны произведения авторов, которые поддерживают Россию, а также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах. Отмечается, что русскоязычную литературу изымают из библиотечных фондов, списывают и сдают в макулатуру.

Ранее заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник обматерил основателя компании SpaceX мультимиллиардера Илона Маска за предложение мирного плана, а посол Украины в Британии Вадим Пристайко потребовал, чтобы жители США выбрали «адекватного» президента, который будет продолжать поддерживать Киев.