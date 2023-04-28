Москва, , 17:23 — REGNUM Блогер Елена Блиновская заявила, что готова полностью возместить ущерб государству. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы © Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Елена Блиновская заявила в суде, что готова полностью возместить ущерб и выплатить государству почти миллиард рублей налогов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания она полностью признала вину. При этом её адвокаты говорят, что поездка в Белоруссию была запланирована по бизнесу, а о возбуждении дела их подзащитная узнала только после задержания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие запросило домашний арест для Блиновской. При этом суд может полностью запретить ей пользоваться средствами связи и интернетом.

Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Её задержали 27 апреля на границе с Белоруссией. По данным следствия, в 2019–2021 годах она не доплатила в качестве налогов 918 млн руб. и пыталась легализовать 43 млн руб.