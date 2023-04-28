Москва, , 17:09 — REGNUM Глава Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 28 апреля подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана.

Андрей Кураев Mark Nakoykher

«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность, настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы Вы извергаетесь из священного сана», — сказано в указе патриарха.

В апреле 2020 года Кураев был временно (до вынесения решения церковного суда) запрещён в служении. Основанием стали оскорбительные комментарии Кураева в адрес скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого протодиакон назвал «тупым карьеристом».

В декабре того же года церковный суд лишил Кураева сана. Патриарх Кирилл в апреле 2021 года утвердил это решение, но наложил на него мораторий, чтобы дать Кураеву время «переосмыслить» свои действия и вернуться на путь Церкви. Два года спустя патриарх данный мораторий снял.