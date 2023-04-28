Чешский эксперт Богбот: подстрекательство США мешает завершить конфликт на Украине

Прага, , 17:12 — REGNUM Чтобы завершить конфликт на Украине мирным путём, нужно прекратить подстрекательство США. Об этом 28 апреля заявил эксперт в области безопасности Давид Богбот в разговоре с чешским изданием Parlamentní listy.

Байден на Украине Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Все получится, только если достаточно сильно надавить на американцев. Вероятно, нам придётся дождаться следующих выборов в США. Байден не останется у власти, и тогда появится шанс покончить с американским подстрекательством», — приводит издание слова эксперта.

Он также обратил внимание на то, что многие граждане Украины уже стали осознавать необходимость переговоров о мире, но США не позволят Киеву пойти на этот шаг, поскольку они заинтересованы в затягивании боевых действий.

«Нужен сильный лидер, такой как Дональд Трамп, чтобы положить конец этому безумию. Пока у власти Джо Байден, будут проблемы», — такое мнение высказал эксперт.

Он подчеркнул, что кризис на Украине возможно преодолеть также при помощи лидеров европейских государств. Но поскольку они усложнили ситуацию, то должны найти решение, как из неё выйти, добавил Богбот.

Как передавало ИА REGNUM, очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. При этом его рейтинг среди американцев обновил новый минимальный уровень со дня его инаугурации в январе 2021 года.

При этом руководители Республиканской партии США раскритиковали решение действующего главы государства выдвинуться на второй президентский срок и призвали сограждан голосовать против него, не дав Байдену (вопреки лозунгу его кампании) «довести дело до конца».

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение действующего главы государства Джозефа Байдена выдвигаться на новый срок, заявив, что это выдвижение может закончиться третьей мировой войной.