Агент Оздоева рассказал о сорвавшемся из-за начала СВО переходе во французский «Лилль»

Москва, , 17:08 — REGNUM Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев мог продолжить карьеру во французском «Лилле», но его трансфер сорвался из-за начала специальной военной операции. Об этом 28 апреля заявил агент игрока Анзор Гаргаев.

Магомед Оздоев © Антон Денисов/РИА Новости

Он рассказал, что на него вышел спортивный директор «Лилля», который хотел подписать Оздоева. «Однако, когда всё это началось, пошла дискриминация. Они сразу заявили, что теперь это невозможно», — сказал Гаргаев.

По его словам, в «Лилле» заявили, что даже если контракт будет подписан, то Оздоев может не получить рабочую визу.

Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год, после чего перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провёл в составе турецкой команды 25 матчей и забил пять голов.