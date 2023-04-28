Москва, 28 апреля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев мог продолжить карьеру во французском «Лилле», но его трансфер сорвался из-за начала специальной военной операции. Об этом 28 апреля заявил агент игрока Анзор Гаргаев.

Антон Денисов/РИА Новости Магомед Оздоев

Он рассказал, что на него вышел спортивный директор «Лилля», который хотел подписать Оздоева. «Однако, когда всё это началось, пошла дискриминация. Они сразу заявили, что теперь это невозможно», — сказал Гаргаев.

По его словам, в «Лилле» заявили, что даже если контракт будет подписан, то Оздоев может не получить рабочую визу.

Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 по 2022 год, после чего перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк». Он провёл в составе турецкой команды 25 матчей и забил пять голов.