Путин подписал закон о восстановлении накоплений по военной ипотеке при заключении нового контракта

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о восстановлении накоплений по военной ипотеке в случае заключения нового контракта с военнослужащим.

Недвижимость Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В настоящее время военнослужащие, с которыми был заключён новый контракт после увольнения с военной службы по ряду причин (в том числе по истечению срока контракта), не имеют права на восстановление накоплений на именном счёте при заключении нового контракта.

Такой порядок нарушал права военнослужащих на жилищное обеспечение и служил основанием для многочисленных судебных разбирательств, отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту.

Новый закон предусматривает, что начисления в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих в случае заключения нового контракта восстанавливаются независимо от причин увольнения.

28 апреля Владимир Путин также предоставил родителям участников специальной военной операции право на кредитные каникулы и распространил статус ветеранов и инвалидов боевых действий на добровольцев, участвующих в военной спецоперации, и всех ополченцев Донбасса, отражающих агрессию Вооружённых сил Украины с мая 2014 года.