Политолог Войко объяснила, почему видео Такера Карлсона стало популярнее заявления Байдена

Москва, , 17:09 — REGNUM Недавний громкий уход американского журналиста Такера Карлсона с телеканала Fox News и наработанный имиджевый капитал телеведущего делают его более интересной фигурой, чем президент Джо Байден. Так объяснила высокие показатели просмотров видеообращения Карлсона доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Такер Карлсон и бывший президент США Дональд Трамп © EPA/JUSTIN LANE/ТАСС

Как сообщало ИА REGNUM, видеообращение журналиста Карлсона, опубликованное после ухода с телеканала, набрало в 1,5 раза больше просмотров, чем размещенный ранее ролик Байдена, в котором он заявляет о выдвижении на второй президентский срок. Видео экс-телеведущего посмотрели 62,3 млн раз, а заявление действующего президента набрало 42 млн просмотров. В своём видеообращении Карлсон рассказывает о запрете в американских медиа поднимать и обсуждать важные политические и социальные темы.

«Такер Карлсон — популярное в Штатах медийное лицо, у него огромная аудитория, за ним интересно следить. А сейчас, после такого громкого ухода с телеканала, к нему приковано ещё большее внимание — людям интересно, что с ним теперь, какие у него планы. Также Такер поднял в ролике довольно волнующую тему свободы журналистики в Штатах. Байден в этом сравнении проигрывает по всем фронтам — его видеоролик о выдвижении не новость. Он просто сформулировал в одном заявлении то, что давно анонсировал», — объясняет причину популярности видео Карлсона политолог.

Евгения Войко отметила, что Такер считается для Джо Байдена оппозиционным журналистом. Он работал в интересах Республиканской партии и нередко в своих сюжетах остро критиковал действующего президента. К тому же, по словам политолога, в целом популярность президента Байдена снижается, об этом свидетельствуют рейтинги. По мнению Войко, это неудивительно, за время своего президентства у Байдена было немало промахов как личностных, связанных с возрастом и здоровьем, так и политических.

«Не все американцы одобряют финансовую и военную помощь Украине, которую активно оказывает президент США. К тому же за время своего президентства Байден стал частью огромного количества конфузных ситуаций. На этом фоне у него падают рейтинги и теряется поддержка. Чтобы как-то обелить себя и отвлечь критичные взгляды, демократы активно работают над делом против экс-президента США Дональда Трампа. Так Демократическая партия пытается дискредитировать республиканцев», — считает Евгения Войко.

24 апреля американский телеканал Fox News сообщил о прекращении сотрудничества с популярным телеведущим Такером Карлсоном. Последний эфир с участием Карлсона прошёл 21 апреля. Телеканал заявлял, что решение об уходе журналиста обоюдное.

Ранее Такер Карлсон в эфире Fox News обвинил президента США Джо Байдена во лжи. Телеведущий назвал враньем слова президента о непричастности к терактам на «Северных потоках».