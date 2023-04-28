Москва, 28 апреля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Банк России поддерживает адресную помощь для уязвимых групп населения и выступает против раздачи «вертолётных денег» для оживления спроса, заявила 28 апреля на пресс-конференции глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Вы помните нашу позицию — мы против «вертолётных денег», мы за адресную поддержку наиболее уязвимых социальных групп в периоды, когда происходит значительное падение доходов», — сказала она.

По её словам, некоторые страны во время пандемии использовали «что-то подобное «вертолётным деньгам», чтобы оживить спрос, однако после завершения локдаунов эти страны с большим навесом неудовлетворённого спроса, сбережений.

«Ограничения со стороны предложений не позволяли производить достаточно товаров, в итоге инфляция в этих странах выросла до сорокалетних максимумов», — отметила глава ЦБ.

«Вертолётные деньги» — это способ перезапуска экономики. В теории после раздачи денег разгоняется инфляция, растёт экономическая активность, увеличиваются расходы и экономика начинает восстанавливаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ 28 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Кроме того, Банк России снизил прогноз по инфляции. Отмечается, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024-м.