Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в пятый раз подряд

Москва, , 16:54 — REGNUM Центральный банк России пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из заявления регулятора в Telegram-канале.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совет директоров Банка России 28 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50 процента годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, однако остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились.

Отметим, что ЦБ в пятый раз с октября 2022 года оставил показатель на том же уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в следующем году отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года, ожидают в Банке России.

Ранее ожидалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.