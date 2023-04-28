Тихвин, Ленинградская область, 28 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Девятиклассница из города Тихвина Ленинградской области, в убийстве которой сознался 19-летний брат её матери, записала видеообращение за несколько минут до смерти и успела отправить его подруге. Об этом сообщило 28 апреля издание Kp.ru.

Кадр из видео. СК России Подозреваемый в убийстве девочки

Тело 16-летней девочки нашли 13 апреля в ручье неподалёку от железнодорожного переезда. Убийца задушил её, оставил тело в безлюдном месте и скрылся. Вскоре по подозрению в убийстве задержали родного дядю школьницы.

По данным источника издания, в день убийства девочка возвращалась из школы и ненадолго зашла к тёте. Там дядя стал приставать к ней, но девочка вырвалась и пошла к автобусной остановке через ручей. По пути она рассказывала о произошедшем подруге. Девочка пожаловалась на домогательства родственника и на то, что он сильно сжал ей руку. В конце записи она плакала.

«Если у тебя недоувлетворённость в личной жизни, так иди, обратись к жене, к девушке своей. А меня трогать не надо!» — пересказала девочка подруге свой разговор с обидчиком.

Примерно в это же время дядя вышел из дома, попав на камеру видеонаблюдения, свернул к ручью и догнал свою жертву. Он ударил девочку и стал топить.

В настоящее время предполагаемый убийца находится в СИЗО. На следственном эксперименте он показал, как напал на племянницу. Ранее ему предъявили обвинение в сексуальном насилии над школьницей. В общей сложности мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3801624" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, дядя насиловал убитую в Тихвине школьницу с мая по декабрь 2022 года. Это выяснилось из переписки, оставшейся в её телефоне. Мать девочки заявила на своего брата в полицию, когда прочла сообщения.