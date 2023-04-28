Вашингтон, 28 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Поставляемые ВСУ Словакией и Польшей самолёты МиГ-29 не могут составить конкуренцию авиации России. Об этом написала газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Авторы статьи, ссылаясь на украинских официальных лиц и экспертов, сообщили, что данные истребители, которые впервые были введены в эксплуатацию в начале 1980-х годов, а потом были модернизированы, не могут превзойти самолёты Вооружённых сил России, оснащенные более новыми ракетными и радиолокационными системами.

Alan Wilson МиГ-29

В статье отмечается, что это и стало одной из причин отсрочки контрнаступления украинской армии.

Автор статьи добавил, что в феврале 2022 года ВВС Украины и её системы ПВО уступали российским, при этом поставки новых истребителей на Украину навряд ли сильно смогут изменить ситуацию. Уточняется, что радиолокатор поставляемых Украине самолётов не работает на дальние расстояния, а их ракеты не могут поражать дальние цели.

«Нам нужны новые, современные поколения самолётов», — приводит газета слова представителя командования Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который признал, что мимо российских средств ПВО «ни одна муха не пролетит».

Как передавало ИА REGNUM, по словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, возможные поставки западных истребителей Украине приведут к прямой вовлечённости блока НАТО в конфликт. Он отметил, что в случае поставки самолётов возможно прямое вовлечение стран НАТО в вопросы техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине мало аэродромов, пригодных для западных самолётов.