Москва, 28 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Решив сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, Центральный банк РФ поступил правильно и здраво, выбрав лучший из возможных вариантов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Issek.hse.ru Георгий Остапкович

Так он прокомментировал соответствующую новость, озвученную главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также её признание в том, что совет директоров регулятора рассматривал несколько вариантов.

«Перед тем как ЦБ РФ принял это решение по ключевой ставке, был подготовлен консенсус-прогноз ведущих экономистов страны, — сказал Остапкович. — И 85% предполагали именно такой манёвр — сохранение ставки. Но меня в речи госпожи Набиуллиной немного настораживает то, что имели место разные мнения: или повысить ставку, или оставить её без изменений. Это говорит о серьёзном фоне неопределённости и сомнениях регулятора. Это не очень хороший момент. Как правило, ЦБ РФ приходит к единому мнению в самом начале своего заседания».

Но что могло создать такой фон неопределённости? Как пояснил Остапкович, в России сейчас активно обсуждается возможная отмена всего импорта из стран G7 в Россию. Но импорт полностью остановить невозможно, и его ручейки продолжат проникать в нашу страну.

«Однако этот «серый» импорт вырастет в цене на 20–30%. А удорожание импорта сразу ведёт к инфляционному всплеску, — сказал экономист. — Между тем регулятор считает, что инфляционные ожидания населения в 2023 году будут на уровне 10%. И этот показатель не снижается. А основной критерий при определении ключевой ставки — это именно инфляционные ожидания. И если они не уменьшаются, то ЦБ РФ никогда не сможет понизить ставку. Вдобавок следует учесть ситуацию с курсом рубля. Сейчас он уже 81–82 рубля за доллар. А 10% снижения курса рубля — это 0,7–1% роста инфляции. В такой ситуации регулятор будет вынужден повышать ставку. Немного — на 0,25–0,5%».

Таким образом, как полагает Остапкович, не исключено, что к концу года ставка будет повышена до 7,75% или даже 8%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Кроме того, там не исключают, что значение этого показателя вырастет до 7,3–8,2% годовых, хотя ранее аналитики прогнозировали ключевую ставку на уровне 7–9%. В целом же, как полагают в ЦБ РФ, уже в 2024 году российская экономика восстановится до уровня конца 2021 года.