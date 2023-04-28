Москва, 28 апреля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Финансовые инструменты в индийских рупиях не будут доступны на рынке России в ближайшее время. Об этом 28 апреля сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Нибиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Harsha K R Индийские рупии

По её словам, причина кроется в валютных ограничениях.

«Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, — в ближайшее время вряд ли это случится», — сказала глава Центробанка, уточнив, что у Нью-Дели есть валютные ограничения.

Ранее Набиуллина заявила, что Банк России поддерживает установление лимитов на покупку валюты по сделкам на выход иностранцев из бизнеса в Российской Федерации, параметры объявит правительственная комиссия. Она также подчеркнула, что если регулятор увидит признаки ускорения инфляции, то на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может понадобиться повышение ключевой ставки.