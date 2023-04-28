PC World: Windows 10 22H2 станет последней официальной версией ОС

Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Американская компания Microsoft предупредила пользователей о прекращении выпуска новых крупных обновлений для ОС Windows 10, передаёт портал PC World.

Операционная система Windows 10 Bolly Holly Baba

Отмечается, что Windows 10 22H2 станет последней официальной версией ОС.

Компания продолжит выпускать ежемесячные обновления безопасности до конца жизненного цикла этой операционной системы, однако никаких новых функций для пользователей уже не будет.

По данным портала, компания решилась на такой шаг, чтобы заставить пользователей постепенно отказываться от Windows 10 в пользу Windows 11.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 11 в октябре 2021 года. Основные версии системы включают Windows 11 Home (домашняя), Windows 11 Pro (профессиональная) и Windows 11 Enterprise (корпоративная).

Также сообщалось, что Microsoft в скором времени уберёт возможность установки операционной системы Windows 11 в версии Pro без подключения к интернету.