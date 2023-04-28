Путин увеличил гарантийные возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей

Москва, , 16:36 — REGNUM Страховое покрытие добровольных пенсионных накоплений увеличено в два раза — до 2,8 млн рублей. Соответствующий закон 28 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля, гарантийным случаем признаётся аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию.

Также страховым случаем считается банкротство такой организации и открытие в отношении неё конкурсного производства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Российские власти с 1 января узаконили защиту прав участников НПФ. Было установлено, что при наступлении страхового случая на этапе накопления гражданину возвращают остаток средств на счетах, но не более предельной суммы — 1,4 млн рублей. В случае, если пенсия уже назначена, её продолжат выплачивать.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил увеличить страховую гарантию до 2,8 млн рублей.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, повышение предельной суммы важно и с учётом того, что горизонт инвестирования пенсионных средств предполагает долгосрочный характер.

Кроме того, 19 января Госдума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым должна быть повышена информированность граждан, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).