Москва, 28 апреля, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Банк России поддерживает установление лимитов на покупку валюты по сделкам на выход иностранцев из бизнеса в Российской Федерации, параметры объявит правительственная комиссия. Об этом 28 апреля заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров регулятора.

ИА REGNUM Доллар

«Что касается лимитов для принятия решений правительственной комиссии по осуществлению платежей за рубеж, мы поддерживаем установление таких лимитов. О конкретных параметрах, я думаю, что объявит правительственная комиссия — это все-таки её решение», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, Набиуллина также сообщила, что решения по передаче управления в «дочках» иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Она отметила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление.

Также она не исключила повышения ключевой ставки в ближайшее время. По её словам, если Банк России увидит признаки ускорения инфляции, то на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может понадобиться повышение ключевой ставки.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, переводы в цифровых рублях для граждан будут абсолютно бесплатными, при этом пополнять цифровые кошельки можно будет на 300 тысяч рублей ежемесячно. Это как минимум в три раза выше, чем в Системе быстрых платежей.