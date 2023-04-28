Москва, 28 апреля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Неизвестный похитил экспонат с московской выставки «Панк-культура. Король и Шут». По словам источника ИА REGNUM, была украдена жилетка одного из лидеров группы Андрея Князева (КняZz).

Павел Ищенко ИА REGNUM Андрей Князев

В 21:00 двадцать седьмого апреля в полицию поступило заявление от администратора выставочного зала в 4-м Сыромятническом переулке. Молодой человек заявил, что пропал ценный предмет с экспозиции, посвященной группе «Король и Шут».

«Неизвестный украл жилетку одного из музыкантов группы «Король и Шут», которая была частью выставки. Пропажу заметили около девяти вечера. На данный момент сумма ущерба не установлена, а полиция проводит проверку», — сообщил собеседник.

Выставка, посвящённая панк-культуре и группе «Король и Шут», открылась в начале марта. Среди экспонатов рукописи песен, редкие кассеты, а также представлены сценические костюмы музыкантов.