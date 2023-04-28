Александр Димитровский, , 17:33 — REGNUM Вера Михайловна, которая осталась в своей квартире в Артёмовске в надежде переждать бои, прощалась с жизнью минимум трижды. Вначале чуть не погибла во дворе во время обстрелов. Потом украинские военные, уходя подожгли верхние этажи, где у них были оборудованы огневые позиции. После пришлось сидеть в подвале под жуткими обстрелами.

Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли ее и вывели в безопасную зону, когда она от отчаянья поднялась в свою квартиру на седьмом этаже, чтобы уже поскорее умереть от шальной пули или снаряда.

Вера Михайловна Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

По многочисленным рассказам беженцев, тактика украинцев остается прежней: людей сгоняют в подвалы, а над их головами устраивают огневые точки, штабы, попутно обчищая квартиры. После этого дома минируют и при отступлении подрывают. Из-за этого погибают все, кто успел выбежать. Поэтому наши ребята сражаются не только за территорию, но и за каждого еще живого человека.

Зачистка частного сектора в Артемовске бойцами ЧВК «Вагнер» Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Зачистка частного сектора в Артемовске бойцами ЧВК «Вагнер» Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Найденная икона Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Артёмовск Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Артёмовск Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Вместе с Верой Михайловной российские военные вывели и других. Выжившие рассказали, что бойцы отвлекали на себя огонь снайперов, чтобы вытащить мирных жителей из подвала.

Среди них был даже младенец, рожденный неделю назад — в темноте, копоти, антисанитарии, под грохот штурмовой артиллерии. А затем саперными зарядами пробивали проходы в стенах, ведя за собой спасенных людей.

Из освобожденных кварталов Артёмовска местных жителей эвакуируют в безопасное место. По мере продвижения наших подразделений здания тщательно осматриваются, поскольку в них могут быть и засидевшиеся ВСУ-шники. Если же находят кого-то из гражданских — сразу отправляют в тыл, где людей опросят, после чего дадут одежду, еду, возможность помыться и передать весточку родственникам. После этого уже решается дальнейшая судьба выживших в аду: куда им ехать и как дальше жить. Российским военным почти ежедневно удается вырвать из лап смерти десятки мирных жителей, спасающихся вместе с питомцами.

Пока ждали эвакуацию в тыл, я заметил, что у одной женщины греются в руках два кота. Это все, что у нее было из личных вещей, все ее богатство — мохнатые души, за которые она была в ответе. Спасения все вместе дождались в подвале: Марина Семенова, ее муж и родители.

«Если бы не вы, то нас бы похоронили заживо в том подвале. Страшно было даже бежать оттуда, вокруг лежали трупы убитых украинских военных. Нам пришлось переступать через них, чтобы идти дальше», — переводя дух, говорит Марина.

Марина Семенова со своими котами Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Марина Семенова Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Спасенный житель Артёмовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Спасенные жители Артёмовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Спасенные жители Артёмовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Спасенный житель Артёмовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Машина с беженцами прибыла в пункт временного размещения. Там их встретили другие люди, которые уже почти сутки приходили в себя после пережитого. Прямо с порога деловитый военный скомандовал всем идти в баню, после чего было предложено переодеться в чистую одежду из гуманитарной помощи. Откуда-то из глубины дома уже доносился запах горячей еды. Самое страшное позади.

Цветок в руках у спесенной жительницы Артёмовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Спасенные жители Артемовска Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Тем временем «вагнеровцы» разбирают трофеи, один из командиров показал военные билеты погибших солдат противника. У многих были бланки еще советского образца — на русском языке. Поэтому в военкоматах закрашивали советский герб и поверх него штамповали украинский трезубец. «Документы «перевертышей», — шутят бойцы.

Найденные документы убитых ВСУшников Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Военные билеты ВСУшников Александр Димитровский (c) ИА REGNUM

Кроме того, они отмечают, что при зачистке домов с огневыми позициями постоянно находят на видных местах иконы. «Вероятно, украинские военные думали, что их защитят православные святые. Но если так, то эти же святые точно в курсе, какой бардак устроила киевская власть в православных храмах. Так что вряд ли стоило укронацистам прикрываться иконами — сейчас Всевышний точно не на их стороне», — говорит наш сопровождающий. До полного освобождения Артёмовска осталось уже совсем немного. Каждый метр города обильно усыпан гильзами всех калибров, битой украинской техникой. Еще чуть-чуть — и еще один город затихнет после ожесточенных боев. И еще одна большая задача появится у властей — как восстановить город, который так сильно пострадал после ухода украинских «защитников». А в это время спасенные артёмовцы, переведя дух, уже думали — когда они смогут вернуться домой.