Белград, , 16:15 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич прибыл в город Сокобаня в центральной части страны, где выступает на церемонии открытия моста, сообщает РИА Новости.

Александр Вучич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в ходе беседы с местными жителями глава государства прокомментировал открытие моста между южной (албанской) и северной (сербской) частями города Косовска-Митровица.

Кадры выступления Вучича в прямом эфире показали сербские каналы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 28 апреля сербский новостной портал B92 сообщил, что Вучич якобы был внепланово госпитализирован.

Причины госпитализации главы государства не указывались. Отмечалось, что он находится не в госпитале Военно-медицинской академии (VMA). Позже Вучич заявил, что сообщения об ухудшении состояния его здоровья не соответствуют действительности.