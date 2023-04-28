Путин подписал закон о признании ветеранами ополченцев Донбасса и всех участников СВО

Москва, , 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон о наделении статусом ветерана и инвалида боевых действий добровольцев, участвующих в специальной военной операции, а также ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон предполагает, что статус ветерана будет распространяться на лиц, заключивших контракт с организацией, которая содействует выполнению задач Вооружённых сил России в рамках проведения специальной военной операции.

Также наделяются статусом ветерана лица, с 11 мая 2014 года по решению органов государственной власти Донецкой и Луганской Народных Республик принимавшие участие в боевых действиях в составе вооружённых сил и формирований ДНР и ЛНР.

Статус инвалида боевых действий будет предоставляться гражданам, которые содействовали выполнению задач Вооружённых сил России в рамках проведения специальной военной операции, если они стали инвалидами в ходе выполнения этих задач.

23 февраля президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими после церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве заявил, что статус ветерана боевых действий будет дан всем ополченцам Донбасса. Все ополченцы стали гражданами России, и всем им будет оказана необходимая поддержка, подчеркнул глава государства.