ЦБ России прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 7,3–8,2% годовых в 2023 году

Москва, , 16:17 — REGNUM Центральный банк России пересмотрел прогноз средней ключевой ставки на 2023 год. Ожидается, что до конца текущего года показатель составит 7,3–8,2% годовых. Ранее регулятор прогнозировал ключевую ставку на уровне 7–9%.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным, опубликованным на сайте финансового регулятора, с 1 января по 1 мая средняя ключевая ставка составила 7,5%, со 2 мая и до конца текущего года ставка прогнозируется в диапазоне 7,1–8,6%.

В прогноз на 2024 и 2025 годы правки не вносились. В следующем году средняя ключевая ставка прогнозируется на уровне 6,5–7,5%, а ещё через год — на уровне 5–6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Отмечается, что текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Глава регулятора также заявила, что, если Банк России увидит признаки ускорения инфляции, то на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может понадобиться повышение ключевой ставки.