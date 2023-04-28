Херсон, 28 апреля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Информация о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области, не соответствует действительности, на правом берегу тоже наблюдаются не слишком многочисленные подразделения, а Вооружённые силы России готовы к любой атаке, заявил 28 апреля врио главы региона Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

«Информация о закреплении противника на левом берегу Днепра в Херсонской области — элемент информационной войны. На правом берегу военнослужащими ВС РФ действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Днепр — серьёзная водная преграда, а мостов под контролем у ВСУ нет, отметил врио губернатора. Антоновский мост в Херсоне быстро восстановить невозможно, и ВСУ могут разве что форсировать Днепр, но это приведёт лишь к новым жертвам в их подразделениях, указал Сальдо.

«На левом берегу стоят наши ребята, которые воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор. По военной науке возведены оборонительные сооружения, а орудия и техника приведены в состояние боевой готовности. Наша разведка знает всё, что происходит в стане противника. Жаль только одного: американцы и англичане не сами пойдут на свой последний бой, а бросят погибать за западные ценности наших земляков», — отметил врио губернатора.

Не исключено, что звучащие из Киева многочисленные заявления о скором контрнаступлении так и останутся просто словами, но недооценивать противника никто не собирается, и ВС России готовы к любому развитию событий, добавил Сальдо.

Ранее врио губернатора также опровергал заявления ВСУ о закреплении на левом берегу Днепра. Такие заявления делаются в порядке ведения информационной войны, в некоторых случаях диверсанты ВСУ успевают сфотографироваться после высадки на левом берегу, после этого их накрывает российская артиллерия, отмечал Сальдо.

Ранее 28 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся в рамках своего контрнаступления форсировать Каховское водохранилище в нижнем течении Днепра. Идёт переброска бронекатеров, амфибий, скоростных понтонных переправ, техники, ВСУ скапливают силы на правом берегу водохранилища в районе населённых пунктов Никополь, Марганец и Покровское, рассказал Рогов. ВС России в полной мере готовы к возможной атаке, добавил он.