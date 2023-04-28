Москва, 28 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Фемида

За диверсии теперь предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (ранее было — до 15 лет).

Ужесточается ответственность по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» — максимальный срок увеличивается до 20 лет (прежде — 15 лет).

За международный терроризм будут давать наказание от 12 лет лишения свободы (прежде от 10).

Ужесточается ответственность за участие в террористических сообществах — от 10 до 15 лет (по прежним нормам — от 5 до 10 лет), за содействие террористической деятельности — минимальный порог вырос до 7 лет (ранее — от 5 до 15 лет).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что риски совершения диверсий и терактов существенно возросли. Он отметил, что сейчас завершается масштабная проверка исполнения региональными органами власти и местного самоуправления законодательства о противодействии терроризму и о гражданской обороне.