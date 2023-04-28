ЦБ выступил против передачи под внешнее управление активов Запада в РФ
Москва, 28 апреля 2023, 16:12 — REGNUM Решения по передаче управления в дочках иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Об этом 28 апреля сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
«Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ», — сказала она.
Набиуллина отметила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление.
ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.
В начале апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков Российской Федерации.
Отмечается, что российскому банку и его клиентам был причинён ущерб в размере свыше одного миллиарда долларов США. Также на днях Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов.