Глава ЦБ раскритиковала передачу под внешнее управление активов Запада в банках РФ

Москва, , 16:12 — REGNUM Решения по передаче управления в дочках иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Об этом 28 апреля сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление.

ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

В начале апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков Российской Федерации.

Отмечается, что российскому банку и его клиентам был причинён ущерб в размере свыше одного миллиарда долларов США. Также на днях Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов.