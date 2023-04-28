Москва, 28 апреля, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Решения по передаче управления в дочках иностранных компаний должны приниматься по очень веским основаниям. Об этом 28 апреля сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Что касается возможности передачи российских активов вместо того, чтобы разрешить уходить иностранным собственникам, эти решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики РФ», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в банковском секторе регулятор не считает целесообразным передачу активов под внешнее управление.

Как сообщило ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 25 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

В начале апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту незаконного изъятия руководством Украины активов одного из системообразующих банков Российской Федерации.

Отмечается, что российскому банку и его клиентам был причинён ущерб в размере свыше одного миллиарда долларов США. Также на днях Украина обратилась к британской нефтегазовой компании Shell с требованием передать ей более одного миллиарда долларов от продажи российских активов.