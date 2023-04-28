В Саратовской области главу Энгельсского района задержали за злоупотребление полномочиями

Энгельс, Саратовская область, , 16:04 — REGNUM Главу Энгельсского района Саратовской области задержали за превышение полномочий. Об этом 28 апреля сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Энгельс. Россия Ирина

«В отношении главы Энгельсского муниципального района Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в период с июня 2022 по январь 2023 года, используя свои должностные полномочия, в своих личных интересах организовал покупку автомобиля директором одной из организаций, после чего передал его в собственность района.

Отмечается, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

Как уточняет «Комсомольская правда», речь идёт о Дмитрии Плеханове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 апреля экс-начальник управления МВД России по Камчатскому краю Михаил Киселёв признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.