Москва, 28 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за государственную измену. Документ опубликован 28 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Поправки вносятся в Уголовный кодекс (УК) РФ. Так, по ст. 275 «Государственная измена» устанавливается пожизненное лишение свободы. Ранее за шпионаж, выдачу сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника, оказание финансовой помощи или иную деятельность, направленную против России, грозило наказание сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Глава государства также подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. За диверсии теперь предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (ранее было — до 15 лет), за участие в террористических сообществах — от 10 до 15 лет, за содействие террористической деятельности — минимальный порог вырос до 7 лет (ранее — от 5 до 15 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену. Одобренный Советом Федерации законопроект также предполагает внесение изменений в ряд других статей Уголовного кодекса. В частности, за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.