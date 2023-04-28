Москва, 28 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Западные страны ведут системную работу с целью подрыва союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Наталья Селиверстова/РИА Новости МИД России

Он отметил, что ОДКБ сегодня играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности. Вектор развития организации в значительной степени определяется усложнившейся ситуацией в мире.

Панкин подчеркнул, что против России развязана самая настоящая санкционная и информационная война.

«Схожий курс взят недругами и против братской нам Белоруссии. Западные страны ведут системную работу, направленную на подрыв наших союзнических отношений», — сказал он на мероприятии по случаю 20-летия Объединенного штаба организации.

Панкин выразил уверенность, что перед лицом растущих вызовов многолетнее единство и стремление к общим целям двух стран должны только крепнуть.

Как сообщалось ранее, 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что утвердил новую Концепцию внешней политики. С основным докладом на заседании выступил глава МИД Сергей Лавров.

«В региональном разделе Концепции — акцент на стратегические интересы России в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — заявил Лавров.

В документе сказано, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений, рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию.