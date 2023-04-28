Китаист Островский о словах Подоляка: Киеву не стоит надеяться на отдаление Китая от России

Москва, , 16:04 — REGNUM Украина пытается диктовать Китаю условия его отношений с Россией, но в Пекине не поддадутся такому давлению, тем более что у китайцев есть свои счёты к украинскому режиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил эксперт-китаист, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Так он прокомментировал умозаключения советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Китай будто бы стоит перед выбором — либо дистанцироваться от России, либо потерять влияние в мире.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай не стоит ни перед каким выбором, — возмутился Островский. — У него своя очень конкретная позиция. Он уже выступил со своим планом из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине и продолжает работать по этому документу. Он провёл переговоры с Российской Федерацией и попытался определиться с позицией Европы. Но, насколько я понимаю, поскольку Украина собирается отбивать все территории, включая Крым, значит, это (мирное урегулирование. — Прим. ИА REGNUM) ничем не кончится».

Заявления Подоляка, по мнению Островского, это ничто иное, как диктат, на который Китай, разумеется, не поддастся.

«Мало ли что Украина хочет. Тем более что она до сих пор не отчиталась перед КНР за сделку с Beijing Skyrizon по покупке запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич». Китай собирался приобрести этот завод и заплатил больше 4 млрд долларов, но предприятия так и не получил. Завод Китаю не отошёл, потому что президенту Украины позвонили из Вашингтона и сделка была заблокирована. Фактически китайцев обманули — деньги были заплачены и пошли в бюджет Украины. И пока Китай не решит с Украиной этот вопрос, никаких договоров у Пекина с Киевом быть не может», — подытожил Островский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Подоляк проинформировал украинских журналистов о том, какая судьба, по его мнению, ждёт Китай, если тот не перестанет поддерживать Россию. Оказывается, Поднебесная должна сделать выбор: или полностью воздержаться от сотрудничества с Москвой, или «постепенно терять своё влияние, в том числе и экономическое». Более того, Киев настаивает на том, чтобы Китай «не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента».

При этом есть мнение, что Китай действительно может быть серьёзно заинтересован в урегулировании украинского кризиса, который, становясь фактором международной напряжённости, мешает КНР развивать собственную экономику.