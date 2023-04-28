«РВ» опубликовала кадры окопов под Артёмовском с телами погибших солдат ВСУ

Артемовск, , 15:45 — REGNUM В объектив беспилотника попали солдаты ВСУ, погибшие под Артёмовском (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Результат работы бойцов ЧВК «Вагнер» под городом, в районе которого сохраняется высочайшая интенсивность боёв», — говорится в подписи к посту.

Отмечается, что в то же время ВСУ продолжают подтягивать резервы и бросать их в пекло.

Как сообщало ИА REGNUM, командир элитного подразделения ВСУ Александр Чернигов уничтожен 24 апреля российскими военными в Артёмовске. В тот же день был ликвидирован другой офицер украинских Сил специальных операций Владимир Ободенко.