Москва, , 15:45 — REGNUM Специалисты не обнаружили человеческих тел в пруду на западе Москвы. Сообщение об этом опубликовано 28 апреля в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы © Мария Девахина/РИА Новости

Ранее в Сети появились сообщения о дайвере, который увидел тела двух человек в оранжевых костюмах во время погружения в Беловежский пруд. В столичном СК заявили, что проводят по данному факту доследственную проверку — люди могли утонуть здесь весной, провалившись под лёд.

«По результатам обследования специалистами акватории водоёма каких-либо человеческих тел не обнаружено», — заключили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года в Дудергофском канале Санкт-Петербурга вблизи Финского залива обнаружили тело женщины. Было установлено, что это бывшая участница телешоу «Дом-2» Анастасия Кочервей. Перед гибелью она принимала наркотики, а в воду попала живой. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.