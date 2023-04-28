Санкт-Петербург, 9 апреля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 67-летнего плотника Театра музыкальной комедии доставили в реанимацию после падения в оркестровую яму глубиной около 2 м. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Инцидент произошел в Театре музыкальной комедии на Итальянской улице. 67-летний плотник рухнул со сцены в оркестровую яму. Высота там составляет примерно два метра», — говорится в сообщении.

По информации канала, медики оценили состояние мужчины как тяжёлое.

«Врачи диагностировали ему рваное ранение грудной клетки с повреждением плевры и лёгких, а также гемопневмоторакс с обеих сторон», — уточняется в материале.

Согласно информации из поста, пожилой мужчина находится сейчас в хирургической реанимации Мариинской больницы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве школьница попала в реанимацию после попытки быстро похудеть. Девочка принимала сильнодействующие диуретики, чтобы сбросить вес к лету.

Также в Москве в реанимацию попал 11-месячный младенец, который сумел добраться до чистящего средства дома и обмазал им лицо. Ребёнка экстренно госпитализировали с сильными химическими ожогами.