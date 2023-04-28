Белгород, 28 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся массовому обстрелу. Об этом 28 апреля сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня под массовый обстрел с беспилотников попал Шебекинский городской округ», — написал он.

По данным губернатора региона, никто не пострадал, значительных разрушений нет. Повреждения получила лишь линия электропередачи.

Гладков добавил, что в селе Муром на частный дом упал снаряд. В результате инцидента никто не пострадал. Место происшествия оцепили.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский беспилотник пытался взорвать УАЗ белгородских пограничников, но был ликвидирован. Инцидент произошёл около населённого пункта Бутырки Валуйского района.

Отмечается, что беспилотник сбросил взрывные устройства около внедорожника, автотранспортное средство только немного задело осколками, военнослужащим удалось «увернуться».