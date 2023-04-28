Москва, , 15:48 — REGNUM Если Банк России увидит признаки ускорения инфляции, то на ближайшем заседании совета директоров ЦБ может понадобиться повышение ключевой ставки, сообщила 28 апреля глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижения цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк РФ 28 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По данным ЦБ, текущие темпы прироста цен с конца 2022 года увеличились, но остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Кроме того, Банк России снизил прогноз по инфляции. Отмечается, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.